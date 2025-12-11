Ferencvaros-Rangers maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde son hafta maratonu nefes kesiyor. Ferencvaros ile Rangers arasında oynanacak mücadele ise haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında aldığı beraberlikle önemli bir puanı hanesine yazdıran Macaristan ekibi, şimdi kendi seyircisi önünde sahaya çıkmanın avantajıyla ilk 8 yarışını garanti altına almak istiyor. Rangers için ise tablo çok daha kritik. Bu sezon Avrupa Ligi’nde aradığı galibiyeti bir türlü bulamayan İskoç temsilcisi, zorlu Budapeşte deplasmanında şeytanın bacağını kırmak peşinde. Peki, Ferencvaros-Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?