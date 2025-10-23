Avrupa'nın yeni prensi G.Saray!

Liverpool'u Rams Park'ta ezip geçerek Avrupa'nın yeni prensi olan Galatasaray'ın yeni kurbanı Bodo/Glimt oldu. Maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başlayan Galatasaray, Bodo'yu daha üçüncü dakikada Osimhen ile avladı.

Bu golde Lemina'nın ince pası ve Osimhen'in şık dokunuşu jeneriklere geçebilecek güzellikteydi. Erken gelen gol, Rams Park tribünlerinden yükselen olağanüstü ses desibelini ve coşkusunu Mars'a kadar ulaştı.

Tribünlerdeki 55 bin Aslan'ın gol anındaki heyecanı ve sevinci, görülmeye değerdi.



Bodo, geride kalan iki maçın istatistiklerine bakıldığında turnuvanın en çok koşan takımlarından biriydi.

Hatta 2-2 berabere kaldığı Tottenham maçında tam 128 kilometre koşarak bu alında bir rekora imza atmışlardı.

Topla oynamayı çok seven, kanatları iyi kullanan ve rakip kaleye çok şut atan bir takımı ağırladık dün.

Galatasaray, Osimhen ile golü bulduktan sonra ilk 15 dakikada rakibin topla oynamasına ve oyun kurmasına izin vermedi. İlk yarının son bölümünde Bodo'nun Hauge ile kaçırdığı net bir pozisyon ve direkten dönen bir topları vardı.



Ama Galatasaray, Osimhen ile rakip kaleyi sürekti dövdü. Ve aradığımız ikinci golü yine Osimhen ile bulduk.

Bu golde Yunus'un takipçiliği ve presi rakibi hataya zorladı. Bu hatayı affetmeyen de Osimhen oldu.

Maçtan önce A Spor'da yaptığımız Bodo analizinde savunmada çok hata yaptıklarının altını çizmiştik. Öyle de oldu. Ön alan presimizde bocalayıp, acemice hatalar yaptılar. Biz de bu hataları affetmedik.



Hem hücumda hem ve oyunun savunma yönünde etkili bir maç çıkaran Sane, duran toplarımızı kullandı. Sane, oyunun bazı bölümlerinde topla dans etti, çabukluğunu ve kıvraklığını kullandı.

Bodo'ya adeta ecel terleri döktürdü.

Aman Allahım! 53'te akıl almaz bir gol kaçırdık. Osimhen kaptığı topla ceza sahasına girdi. Şut da atabilirdi.

Müsait durumdaki Yunus'a topu aktırdı.

Yunus da vurmak yerine Sane'ye pas verdi. Sane'nin şutu Haikin'den döndü. Muazzam bir pozisyondan gol çıkaramadık.



Dün Galatasaray o kadar doğru işler yaptı ki... Savunması kötü olan Bodo'ya ikinci yarıda da ön alan baskısı yaptık.

Bu baskılardan sonuç ürettik. Yine bu preslerden birinde Osimhen topu kaptı. Topu Yunus'a kazandırdı.

Yunus karşı karşıya pozisyonda önce Haikin'e takıldı ama dönen topu ağlarla kucaklaştırmayı bildi.

Farkı yakaladıktan sonra Okan Buruk'tan hamleler geldi. Lemina ve Barış Alper kenara gelirken, Sara ve Elmalı oyuna dahil oldu.

Osimhen Bodo'ya karşı belki de hayatının futbolunu oynadı. İki gol attı, tonla pozisyona girdi. Bodo defansını paramparça etti. Kaleci Haikin'in Osimhen'in bazuka gibi şutlarını kurtarmaktan eldivenleri parçalandı, parmakları su topladı.

Galatasaray tam bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Slavia Prag ve Tottenham'ın diş geçiremediği Bodo/Glimt'i Rams Park'ın çimlerine gömdük!

Durmak yok, yola devam! Sıradaki gelsin!