Yanardağ Ordusu!

Kocaeli Stadı'nda atmosfer muhteşemdi. Duygulandıran kareografi ve 'Türk Önde Türk ileri' pankartı, muhteşem bir zaferin adeta hazırlayıcısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol tribününde yerini alması ve attığımız o muazzam üçüncü golümüzü alkışlaması, gecenin en güzel görüntüsü olarak hafızalarımıza kazındı. Dünya Kupası yolunda Gürcistan maçının ayrı bir önemi vardı, çünkü kazanmamız halinde ikinciliğimiz yüzde 99 garanti olacaktı. Maça müthiş bir ön alan baskısı ile başladık. Hatta önde öyle bir baskı yaptık ki, Kerem Aktürkoğlu'nun bir ara içine atom karınca kaçmış gibiydi. Bu baskı ile Gürcistan'a adeta top göstermedik. Önce Kenan ile perdeyi açtık. Sonrasında Merih Demiral ve Yunus'un golleriyle ilk yarıda farka gittik. Arda Güler, takımımızı bir maestro gibi yönetti. Hakan ve İsmail ile orta alanda rakibe nefes aldırmadık. İlk yarıda ürettiğimiz çılgınlıkta Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı'nın da büyük payı vardı. Bu iki oyuncumuz da hücuma müthiş destek verdi.

İkinci yarıya da çok iyi başladık. Duran topları adeta zehir gibi kullanan bir Hakan Çalhanoğlu var. Kaptan ortaladı, Merih Demiral duble yaptı. Daha 52. dakikada büyük fark geldi. Gürcistan'ı sahadan silerken, 4. golden sonra rehavete girdik. Rakibin topla oynamasına izin verdik. Bu dakikalarda gol de yedik. Üst üste oyuncu değişiklikleri ile sahada dik durduk. Sonuç olarak artık ikinciliğimiz garanti gibi. İki maçta tam 10 gol attık. Hocamız Montella çok formda. Millilerimiz çok formda. Bu harika Milli Takım'a Dünya Kupası'nda yer almak çok yakışacak. Bu Milli Takım Dünya Kupası'na katılmakla kalmayacak. Turnuvaya da damgasını vuracak. Tıpkı 2002'deki gibi! Bir alkış da TFF Başkanı'na! Başkan'ın hakkını teslim etmek gerek. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, daha göreve geldiği ilk gün, çıktı ve tartışılan Montella'nın arkasında dağ gibi durdu. Milli Takım'ı tartışmalardan uzak tuttu. Takımımızın öz güvenini artırdı. Riva'ya futbol adaletini getirdi. Teşekkürler Bizim Çocuklar! Durmak yok, zaferlere devam!