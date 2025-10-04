04 Ekim 2025, Cumartesi ZEKİ UZUNDURUKAN











Tabanca gibi takım! Papara Park'ta seyir zevki üst düzey, harika bir maç izledik.

Trabzonspor da Kayserispor da özellikle ilk yarıda adeta gol kaçırma rekoru kırdı.

Bu sezonun ilk yarıda en çok şut çekilen (9'u ceza sahası dışı, toplam 21 şut) maçı oldu.

İki takım da orta sahayı çabuk geçip, direkt kaleye gitti. İki ekip de zaman zaman oyun disiplininden koptu, kritik noktalarda pas hataları yaptı. Oyun, adeta bir halı saha maçına dönüştü.



Trabzonspor, ilk yarıda Okay'ın uzun menzilli bir şutunda golü buldu. Ama Kayserispor ilk bölümde hep oyunun içinde oldu. Konuk ekip de çok pozisyona girdi.

Onana jeneriklik kurtarışları ile Trabzonspor'u ayakta tuttu.

Okay'ın golünde hatası olsa da Bilal Bayazıt'ın hakkını teslim edelim.

Kayserispor'un yeni transferi Opoku müthiş oyuncu. Mustafa'yı zorladığı anlar oldu. İlk yarıda Trabzonspor'un Folcarelli ve Onuachu ile birer şutu direkten döndü.

Kayserispor da Onugkha ile bir pozisyonda direğe takıldı.



Maçın ikinci yarısı da Zubkov'un jeneriklik şutları, Bilal'in panter gibi kurtarışları ile başladı. Oyun, ilk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de bir gösteri maçı şeklinde devam etti.

Bol pozisyon, bol aksiyon!

Ligimizde çok da rastlamadığımız bir 90 dakika izledik. Keyif aldık mı elbette aldık!

Ama iki takım için de aynı şeyi söylemeliyim; rakibe bu kadar pozisyon verilmez!

Maçı izlerken, biz gazeteciler aynı zamanda notlar tutarız. Tam 4 sayfa gol pozisyonu yazmışım.



Trabzonspor'un art arda şutlarında Bilal'i geçemediği anları izliyorduk ki...

Felipe Augusto'nun kafa golü ile Trabzonspor skoru 2-0'a getirdi.

Karagümrük maçı ile sahne alan 19 yaşındaki süper yetenek Oulai dün de muazzamdı.

Bu çocuk adeta bir çalım makinesi... Kıvraklığı, çabukluğu ve oyun zekası ile gözlerimizin pasını siliyor.

Zubkov için her yorumumda 'Onuachu kadar değerli bir oyuncu Trabzonspor için' diyorum.

Dün de müthiş işler yaptı. Tam 8 şut attı rakip kaleye.

Savic'in pasında sürati, topu sürüşü ve ağları görüşü usta işiydi Zubkov'un.

Uzatma anlarında da Fırtına baskıya devam etti. 90+2'de bu kez Sikan direğe takıldı.

Ardından kazanılan penaltıyı Onuachu filelerle buluşturdu.

Nijeryalı gol makinesi dün bir gol ve bir asistle oynadı. Bordo mavili takımın en çok ikili mücadeleye giren ismi Onuachu.

Atıyor, attırıyor ve takımı için sonuna kadar mücadele ediyor.



Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde büyük yol kat etti.

Bu takım, yavaş yavaş dinmez bir fırtınaya dönüşecek gibi duruyor.

Pozisyona girmekte, gol atmakta da zorlanmıyor artık Trabzon!

Trabzonspor taraftarının da bu takıma ve Fatih hocaya daha fazla destek vermesi lazım.

Mesela dünkü maçta tribünler tamamen dolmalıydı.

Trabzonspor, her maç üzerine koyarak gidiyor; bu takım zirve yarışının içinde olur!