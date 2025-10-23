Boşuna korkmuş!

Beşiktaş, Konya'dan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, suskun golcüsü Tammy Abraham sahne aldı. Sezon genelinde 8 gol ve 3 asistle takımın en skorer ismi konumundaki yıldız golcü, ligde ise yalnızca 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. 1. hafta erteleme maçında Eyüp karşısında ağları sarsan Abraham, sonraki üç maçta sessiz kaldı. Kayseri'de gol hasretini bitiren İngiliz yıldız, Kocaeli karşısında yine etkisizdi. Milli ara öncesi sakatlığına rağmen G.Saray derbisinde golünü atan Abraham, G.Birliği maçında ise etkili olamadı.



HATAYI AFFETMEDİ

Beşiktaş, 73'te Abraham galibiyeti perçinledi. Beşiktaş'ta kendi yarı alanının ortalarında baskı yapan Orkun, rakibinin topuna dokundu ve Ndidi topu kontrol edip sağındaki Rashica'ya bıraktı. Rashica da savunma arkasına sarkan Abraham'a uzun bir pas gönderdi. Abraham'ı aşan top ceza sahasına doğru yönelirken, kaleci Deniz, topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Abraham da araya girip boş ağları sarstı.



Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Tammy Abraham, Kara Kartal'ın en skorer ismi oldu. Siyah-beyazlılarda bu sezon 15 karşılaşmada süre bulan 27 yaşındaki İngiliz santrfor, 9 gol kaydederken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.