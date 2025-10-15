KenAy Yıldız!

Her zaman dile getirdiğimiz gibi Kocaeli gerçek bir futbol şehri... Dün bu bir kez daha kanıtlandı. Tıklım tıklım dolu tribünler muhteşemdi... Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve konuk mevkidaşı Mikheil Kavelashvili'nin şereflendirdiği maçta Bizim Çocuklar, komşuyu sahadan sildiler... Gürcistan sert oynayan, mücadeleci bir takım. Montella buna göre bir on bir yapıp Orkun'un yerine İsmail'i, Ferdi'nin yerine de Eren'i, Zeki'nin yerine de Mert'i tercih ederken aslında pas trafiğimizi riske atmıştı. Neyse ki her maç başka şekilde parlayan YILDIZımız Kenan, Abdülkerim'in uzun pasını aşırtma bir vuruşla ağlara gönderip açılışı yaptı ve rakibin direncini kırdı.

Ardından bir Kocaeli çocuğu olan Merih öyle bir kafa vurdu ki kaleciyle birlikte iki Gürcü savunmacının da gayretleri boşa çıktı... Yüreğini çimlere seren futbolcularımızdan Merih daha sonra bir gol daha atıp geceye damga vurmayı başardı... Skor olarak rahatlayınca maçın başında sıkıntılı olan pas trafiğimiz düzeldi. Hakan Çalhanoğlu hücum ve savunmadaki tüm etkinliklere katıldı, Kerem bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle koştu. Arda Güler, yediği tekmelerden, yapılan faullerden fırsat buldukça klasını gösterdi... Fark dörde çıkınca takım olarak işi rölantiye aldık. Bu dakikalarda en az iki oyuncu değiştirmek gerekirken Montella buna gerek duymadı. Hal böyle olunca kaybedecek bir şeyi kalmayan Gürcistan son bir gayretle yüklendi ve şeref sayılarını da bu şekilde attılar. Ardından Montella yapması gerekeni yapıp Orkunve Barış'ı sahaya sürdü ve kalan bölümde risk almadan farklı kazanmayı bildik... Velhasılkelam; Gürcistan'a selam biz yola devam...