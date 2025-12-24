Futbolu biliyor mu?

Mevsim, dönem, oyuncu eksikliği, lig, kupa fark etmez eğer o formalar sahaya çıkıyorsa derbi derbidir. Beşiktaş maça önde baskı ve istekle girince golü buldu. Fenerbahçe hücumda Kerem'i önde tek zaman zamanda 4-6-0 gibi kullandı. Abraham'ın ileride faydası yok geride zararı çok oldu. Penaltı yaptırdı Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Son dakika golüyle Beşiktaş yeni yıla artı bakiye ile girmeyi bildi. Oğuzhan Çakır fizik olarak sahaya çok yakışıyor, atletik bir hakem. Ancak futbolu biliyor mu derseniz işte orada durun derim. Maç sakin başladı ilk faul 7.30'da oldu. 10'da Orkun'a kontrolsüz hareketinde İsmail'e net sarı çıkmalıydı ama vermedi. Sonra İsmail ile hakem arasında temaslı diyalog kurumsallığa uymayan asker arkadaşı muhabbeti oldu. 22'de Beşiktaş barajını ancak 2.21 dakikada kurdurabildi.

Otorite zafiyeti... 37'de Szymanski'ye kontrolsüz giren Orkun'a sarı göstermeliydi. Faulü ters verdi ve kart göstermedi. 39'da Mert'i formasından Abraham çekiyor, net penaltı ama hakem her zaman olduğu gibi sahada veremedi! VAR müdahalesi yedi, izledi, doğruyu buldu, penaltı ve sarı kart. 3 gün önce Süper Lig'de Thiam ve Abraham çekildi, hakemler penaltı vermedi, VAR da devreye girmedi! Bundan güç alan Abraham çekti ama bunların Ferhat'ın hakemleri olduğunu unuttu... Şah mat... Kokart seviyesi ile maç yönetim seviyesi eş değer değil. Faul tespitleri sıkıntılı. 69'da Djalo'nun Szymanski'ye faulü penaltı. 81'de Oosterwolde'nin Orkun'a eylemi penaltı... Kartı tartışırız ama her iki penaltıyı da çözemedi veremedi... Nedense majör kararlarda hakeme "kal" geliyor! Oyuncuların iyi niyetli olması hakem adına büyük avantajdı.