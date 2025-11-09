09 Kasım 2025, Pazar İSKENDER GÜNEN











Vasata bile ulaşamadılar Sezon başından beri Trabzonspor adına seyrettiğimiz en anlamsız maçtı. İlk 15 dakika dışında Trabzonspor için konuşabileceğimiz olumlu düşünceler ne yazık ki yok. Görünen o ki kadrodan eksilmeler yaşandığında beklentileri karşılayabilecek yeterlilikte değiller. Savic ve Batagov'un yokluğunda ilk kez Baniya ve Okay oynadı. Ama savunmanın ortasındaki oyuncuların rakibe bu kadar uzak oynama lüksleri yok. Agresif oyun tarzından uzak ve top ayaklarına geldiğinde Batagov gibi olumlu top kullanma becerileri yok. Bu yüzden geriden oyun kurucu kaleci Onana oldu. Oyunun ilk 15 dakikalık bölümünde rakip alanda daha fazla görünen taraf Trabzonspor'du. Onana'nın Mustafaya attığı topla aynı oyuncunun çabuk rakip alana getirmesi ve Onuachu ile gelen gol. Golden sonra ise oyun üstünlüğü Alanyaspor'a geçti. Hele ikinci yarıda Onana'nın kurtardığı 2-3 net gol pozisyonu var ki.. Fakat Hagi'nin mükemmel golüne yapacak bir şey yoktu. Hagi dedik, her ne kadar babası gibi üstün yetenekleri olmasa da ayaklarına hakim, sol ayağı ise raket gibi. Attığı gol de bunu gösteriyor. Alınan 1 puan, Trabzonspor için oynadığı oyuna göre büyük kazanç, şampiyonluk yarışında ise büyük darbe. Bireysel anlamda Folcarelli ve Onana dışında vasata ulaşan başka oyuncu yoktu.