Vasata bile ulaşamadılar

SezonbaşındanberiTrabzonsporadına seyrettiğimizen anlamsız maçtı.İlk 15 dakikadışında Trabzonsporiçinkonuşabileceğimizolumlu düşünceler ne yazıkki yok. Görünen o ki kadrodan eksilmeleryaşandığında beklentileri karşılayabilecekyeterlilikte değiller. Savic veBatagov'un yokluğunda ilk kez Baniyave Okay oynadı. Ama savunmanın ortasındakioyuncuların rakibe bu kadaruzak oynama lüksleri yok. Agresif oyuntarzından uzak ve top ayaklarına geldiğindeBatagov gibi olumlu top kullanmabecerileri yok. Bu yüzden geridenoyun kurucu kaleci Onana oldu. Oyununilk 15 dakikalıkbölümünderakipalanda daha fazlagörünen tarafTrabzonspor'du.Onana'nın Mustafayaattığı toplaaynı oyuncununçabuk rakip alanagetirmesi ve Onuachuile gelen gol.Golden sonraise oyun üstünlüğü Alanyaspor'ageçti. Hele ikinci yarıda Onana'nınkurtardığı 2-3 net gol pozisyonu varki.. Fakat Hagi'nin mükemmel golüneyapacak bir şey yoktu. Hagi dedik, herne kadar babası gibi üstün yetenekleriolmasa da ayaklarına hakim, sol ayağıise raket gibi. Attığı gol de bunu gösteriyor.Alınan 1 puan, Trabzonsporiçin oynadığı oyuna göre büyükkazanç, şampiyonluk yarışında isebüyük darbe. Bireysel anlamda Folcarellive Onana dışında vasata ulaşanbaşka oyuncu yoktu.