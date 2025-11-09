09 Kasım 2025, Pazar FATİH DOĞAN











Yüksek direnç Sergen Yalçın cezalı olduğu için tribünde, cezalı kaptan Orkun Kökçü, Emirhan ve sakat denilen Rafa Silva evde...Sakatlıktan dönen Demir Ege ve doğru zamanı bekleyen Jota Silva kulübede... El Bilal Toure, sol kanatta 18'in ön çizgisi paraleline doğru hareketlendiğinde Abraham'ın önüne düşen topa vurması ve defanstan seken topun kaleciyi aşıp filelerle bulaşması beklenmedik bir goldü. Bu gol siyah-beyazlı takımın hem gerginliğini aldı hem de Antalyaspor'un direncini kırdı. İlk yarıda başta El Bilal, Ndidi olmak üzere oyuncuların direncini beğendim. İkinci dakika ilk golü Abraham ile bulup ardından Djalo ile ikinciyi atmak çok iyi bir maç başlangıcı. Ancak ikinci devrede Antalyaspor'un skoru 2-1'e getirmesi çoğu Beşiktaşlı'yı 2-0'dan 2-3'e dönüşen Fenerbahçe maçına götürmüştür. Ancak bu gerilime çok hızlı bir kontratak golüyle Jota Silva son verdi. Paulista'nın uzun pasını tek topla Rashica indirdi. Cerny'nin pasında soldan bindirip 3 pasın ardından Jota Silva, muhteşem pozisyonu golle taçlandırdı. Beşiktaş, orta sahada zaman zaman sorunlar yaşadı. İyi savunma yaparak sonuç aldı. Ama akşamın öne çıkanı yüksek direnciyle ayakta kalmasıydı. Bu galibiyet, mutsuz ve umutsuz Beşiktaş camiasının motivasyonunu artırabilir. Ancak milli aranın son iki arada olduğu gibi daha çok tatil havasında değil. İki hazırlık maçının yapıldığı, çift idmanlarda yenilenmenin yaşatılacağı bazı yüklemeler yapılması gerekiyor. Bedeli çalışarak ödenmeyen hiçbir mücadele sizi bir yere taşımaz...