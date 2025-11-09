09 Kasım 2025, Pazar MURAT ÖZBOSTAN











Futbolcular açıklanıyor! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bahis hesaplarının olduğu ve bahis oynadıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla 17 hakemle birlikte yine "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla Süper Lig ekiplerinden Eyüp Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa eski başkanı Mehmet Fatih Saraç gözaltına anmıştı. Saraç, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki kişilerin ifadeleri devam ederken, TFF tarafındaki soruşturma da sürüyor. Özellikle 3700 futbolcu ile ilgili dosyanın hafta başı Riva'da olacağı ve sevklerin de Cuma'ya kadar yapılacağı öğrenildi. Bu futbolcuların içinde 4 büyük takımdan oyuncu olup olmadığına dair somut bir bilgi bulunmazken daha çok alt liglerde (TFF 1, 2 ve 3.) forma giyen isimlerin dosyada yer aldığı kaydedildi.



İNCELEME ALTINDAKİ KÜÇÜK SAHALARA DÖNEBİLİR!

PFDK'ya sevk edilen fakat inceleme devam ettiği için ceza almayan FIFA kokartlı hakemin dosyasının da bu hafta karara bağlanması bekleniyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Zorbay Küçük, bahis oynamadığını ve hesabı da olmadığını söylemişti. TFF, Küçük'ü teyit ederken hakemin TC kimlik numarasından bir hesap açıldığı ve 20'şer liradan 2 kupon oynandığı belirlenmişti. Telefon numarası ve banka hesabının ise kendisine ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Savcılığın Küçük'le ilgili açıklama yapması, daha sonra da TFF'nin son kararını vermesi bekleniyor. Küçük'e ceza çıkmazsa maç yönetmeye tekrar başlayacak.