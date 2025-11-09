Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları arttı mı? - 9 Kasım Pazar CANLI ALTIN FİYATLARI

Kapalı Çarşı’dan gelen altın verileri, piyasayı yakından takip eden yatırımcılar için en güvenilir referanslardan biri olmayı sürdürüyor. Son haftalarda yaşanan fiyat dalgalanmaları, altın yatırımcılarını tedirgin etse de haftanın kapanışında gelen yükseliş haberleri piyasaya yeniden hareketlilik kazandırdı. Cuma gününü %0,6 değer artışıyla tamamlayan altının seyrinde yukarı yönlü eğilim dikkat çekiyor. Dolar kurundaki geri çekilmenin de etkisiyle fiyatlarda toparlanma sürerken vatandaşlar, 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları arttı mı?' gibi soruları araştırmaya devam ediyor. İşte, 9 Kasım Pazar altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09.11.2025 06:41

Altın piyasasında beklenen hareketlilik kendini göstermeye başladı. Uzun süredir yatırımcıların yakın takibinde olan "güvenli liman" altın, yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimi için net bir sinyal vermemesi sonrasında kısa süreli bir gerileme yaşayan altın fiyatları, uzmanların tekrar faiz indirim ihtimalini gündeme taşımasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcılar ise gözlerini her zaman olduğu gibi Kapalı Çarşı'dan gelen verilere çevirmiş durumda. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 9 Kasım Pazar güncel altın fiyatları...

CANLI DÖVİZ KURU 9 KASIM

◼ABD Doları: 42.20 (Alış) - 42.21 (Satış)

◼EURO: 48.86 (Alış) - 48.89 (Satış)

◼STERLİN: 55.44 (Alış) - 55.71 (Satış)

Gram altın alış: 5.433,33 TL

Gram altın satış: 5.434,09 TL

gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 9 Kasım Pazar

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 KASIM

▶Gram Altın Alış: 5.433,33₺

▶Gram Altın Satış: 5.434,09₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.171,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.245,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.341,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.479,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.570,00₺

▶Tam Altın Satış: 36.829,00₺

▶Ata Altın Alış: 37.554,00₺

▶Ata Altın Satış: 37.801,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.117,76₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.348,99₺

▶Gümüş Alış: 65.65₺

▶Gümüş Satış: 65.72₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Kasım Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.