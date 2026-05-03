Kabullenemiyorum!

Bir yandan Fenerbahçe diğer ekrandan Galatasaray maçlarını izliyorum. Fenerbahçe'nin başkanı yok, yönetimi yok! Teknik direktörü yok! Tribünde taraftarı yok! Anlayacağınız matematiksel olarak şampiyonluk kaybedilmese de camianın umudu yok! Acaba Fenerbahçe'yi bu hale düşürenlerde gurur var mı?



Böyle bir ortamda ligin iyi takımlarından Başakşehir karşısında oyuncu grubunun ne yapacağı merak konusuydu. Eksiklere rağmen bence çok iyi oynadılar. Özellikle hat- trick yapan Talisca maçın yıldızıydı. Rakibin Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kaybetti. Lakin Fenerbahçe camiası seçim sathına girmiş. Neden bu acele? Neden hocayı apar topar gönderdiniz? Ligin matematiksel olarak sona ermesini bekleyemediniz mi? 7 ayda verilebilecek en kötü kararları verdiler!



Fenerbahçe Kadıköy'de belki de yıllardır böyle bir maç oynamadı. Umut bitmeden umudu bitirmek herhalde sadece sarı- lacivertlilere özgü bir durum. Bence yeni gelecek yönetim tedaviye buradan başlamalı. Belki yine Galatasaray şampiyon olacak lakin hemen yere düşmeyi kabullenemiyorum. Şampiyonluk bir sonraki haftaya devretti. Bakalım neler olacak?