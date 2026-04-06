90 artı umut

Tedesco uzun bir aradan sonra ideal kadrosuna kavuştu. Edson Alvarez haricinde istediği 11'i sahaya sürecek durumdaydı. Lakin daha ilk yarıda takımın en çok skor katkısı yapan oyuncusu olan Asensio'yu kaybetti. Bir şanssızlıktır gidiyor. Vallahi anlamak mümkün değil. Sergen hocanın ise fazla alternatifi yok. Ligde 11'ini rahatça sayabildiğimiz takımlardan biri Beşiktaş. Ama bu kadroyla Süper Ligde bir hedefe yürüyebilmeleri imkansız. Karşılaşmanın ilk yarısı beklediğim gibi sarı- lacivertlilerin kontrolünde geçti. Özellikle Rıdvan'ın olduğu kanattan çok etkili oldular. Musaba neredeyse bütün pozisyonlarda Rıdvan'ı mağlup etmeyi başardı. İki takımında yüzde 100 diyebileceğimiz gol pozisyonları vardı. Ama topu içeri atamadılar. İkinci yarı Fenerbahçe'nin kaçırdığı gollere inanamadım. Orta saha üstünlüğünü özellikle Kante'yle ele geçirmişsin ama kreatif, iş bitirici adamın yok! İki santrforu gönderip yerine oyuncu almazsan olacağı buydu. Maçı izleyenler görmüştür; pozisyona girme sıkıntısı yok. Ama golcün yok golcün! Karşı karşıya kalınan pozisyonlarda Ersin'i maçın yıldızı yaptılar. Son dakika verilen penaltı bana biraz ağır geldi. Galibiyet esas sorunu unutturmasın bir zahmet. Galatasaray'ın kaybettiği haftada öyle böyle galip gelmek önemliydi. Bu şansları değerlendirmek gerekiyor.