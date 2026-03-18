Taraftarı üzmeyin

Bir takım için en büyük felaket taraftarının terk etmesidir. Geçen hafta Karagümrük'ten alınan mağlubiyet Fenerbahçeli taraftarları küstürmüş. Tribünlerde büyük boşluklar vardı. Sonuç alamamaktan ziyade oynanan kötü futbol bence en önemli sebep. Başkan Sadettin Saran hep söylediği birlikteliği sağlayamadı. Böyle dönemlerde başkanlık yapabilirsen başkan olursun. Yoksa durgun denizde herkes kaptanlık yapar. Son dönemlerde bakıyorum; başarısızlığın faturası Tedesco'ya kesilmeye çalışılıyor. Oysa devre arası yapılan — yapılamayan transferler ve üzerine yaşanan sakatlıklar şampiyonluk hayallerini bitirdi.

İnanın sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe mevcut Fenerbahçe'yi yener! Hatta arttırıyorum 5'lik yapar! Öyle bir yönetim düşünün ki; transfer yapıp takımı zayıflatmış! Gaziantep takımında da Fenerbahçe gibi önemli eksiklikler vardı. Guendeozi her maç olduğu gibi takımın en iyisiydi. Nene'de yaptığı müthiş koşularla rakip savunmanın dengesini bozdu. Garip bir şekilde son vuruşlarında inanılmaz sakin kalabildiğini fark ettim. Rahatça, panik yapmadan iyi yerlere vurabiliyor. Anlayacağınız bu santrforsuz dönemde daha önde kullanılabilir. Attığı 3 gol eminim Tedesco'ya bunu düşündürecektir. Milli araya girilirken alınan farklı galibiyet biraz olsun moral verdi. Şampiyon olunmasa dahi iyi futbol taraftarı yeniden tribüne çeker. Yeter ki taraftarı üzmeyin.