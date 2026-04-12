12 Nisan 2026 EMRE BOL













Dua! Artık yarım puan kaybına tahammül olmayan haftalara girdik. Hele Fenerbahçe öyle gereksiz öyle umarsız puanlar kaybetti ki! Şampiyonluk yarışını Anadolu takımlarıyla olan karşılamalar belirliyor. Her zaman ki gibi… Golcüsüz 6 numaranın attığı bir golle öne geçti Fenerbahçe. Haftalardır takımın dinamosu olan Kante bu kez takımının ilk golünü attı. Her hafta bunu yazacağım büyük ihtimalle… Zira Fenerbahçe'nin golcüsü yok. Ligin dibindeki takıma 3 puan verdikten sonra bu kez dibin üzerindeki takımla kora kor oynamak zorunda kaldı. Oysa 300 milyon euro'luk takım rahat rahat kazanmalıydı. Talisca sarı- lacivertlilerin özel oyuncularından birisi… 90 dakika boyunca tutarsın ama bulduğu anda topu filelerde görürsün. Yeter ki yarım pozisyon bulsun! Bazıları Nene'yi savruk bulabilir. Ama ben takipçi ve konsantre bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Henüz çok genç olmasına rağmen bence çok iyi bir performans sergiliyor.Gol ve asist katkısına baktığınızda ne demek istediğimi anlarsınız. Talisca ve Kante attıkları gollerden bağımsız maçın en iyileri oldu. Santrforsuzluk Fenerbahçe'yi belki Kayseri karşısında zorlamadı ama denk takımlar karşısında sıkıntı oluyor. Bu sezon sık sık gördük! İnşallah yeni sezonda golcüsüz olmayacağını görürler. Şimdi bugün oynanacak Galatasaray- Kocaeli maçını bekleyecekler. Zira o kadar saçma puanlar kaybedildi ki! Dua edelim Galatasaray puan kaybetsin! Guendouzi'ye kafa atılan pozisyon kesinlikle kırmızı kart olmalıydı. Hakem Ali Yılmaz ve Var'dakiler görmemezlikten geldiler. Fenerbahçe kazandığı için belki çok konuşulmaz ama yine de penaltı. Görmedin vermedin ama VAR'da mı görmedi?