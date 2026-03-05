Rastgele!

Ya bu Fenerbahçe'nin ya Çemberlitaş hamamına gitmesi gerekiyor ya da kurban kesmesi! Oynayan bütün takımların karşılaşmaları başlarken Gaziantep- Fenerbahçe maçı elektrik kesintisi nedeniyle 1 saat geç başladı. Nedir bu Allah aşkına? Maç başladı başlamasına ancak hakem düdük tiryakisi! Özellikle ilk yarı kaç dakika oynandı bakamadım bile. Tedesco hoca, Domuz Gribi olmuş! Allah şifa versin… İnanın bizim evde de var bu virüs… en az 10 gün yatak, döşek yatırıyor. Ne ilaç ne serum ne de antibiyotik kar etmiyor.

Önlü arkalı oynayan Levent'te, Arcie Brown'da aktifti. Bu ikili daha çok kullanılmalı sanki…Öte yandan Cherif'in gelişerek, faydalı olacağı kanaatindeyim. Tamam rakibin santrforundan iyi olmayabilir ama her geçen gün daha iyi olacak. Umarım patlamayı son 10 lig maçında yapar. Ziraat Türkiye Kupasında yola devam etmek çok önemli. Ligde şampiyon olursan ne ala. Olamazsan kupasız kalmazsın. Fenerbahçeli oyuncular bu karşılaşmanın ardından dinlenecek bir kaç gün bulacaklar. Avrupa'dan elenmenin tek olumlu yanını iyi kullanmak gerekiyor. Ligin de Kupanın da boyu iyice kısaldı. Öyle ya da böyle kupasız kapanmamalı bu sezon. Haydi rastgele!…