Yazarlar Fatih Doğan Hakem kararıyla yenildi
Hakem kararıyla yenildi
06 Nisan 2026

FATİH DOĞAN

Hakem kararıyla yenildi

Büyük derbilerin özel oyuncuları olur. Yıldızlaşırlar ve olağan akışı değiştirirler. Fenerbahçe'nin olası puan kaybında şampiyonlukta büyük yara alacağı, gerilimi yüksek bir derbide Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam anlamıyla gecenin yıldızıydı. Bir değil, iki değil, 3 karşı karşıya 4 net gol pozisyonu çıkardı. Ancak uzatmalarda gelen hakem Yasin Kol'un verdiği ve VAR'da onaylanan penaltı kararıyla Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş adına ilk yarı bizce istediği gibi gitti. Güçlü orta saha, 2 net gol pozisyonu ve dengeli ataklar deplasmanda iyi bir başlangıç hikâyesiydi. İkinci yarının başında; travma geçiren Murillo'nun çıkması sonrası yerine giren Gökhan Sazdağı'nın defasın dengesini bozan uyumsuzluğu öne çıktı. Gökhan'ın aşırmayla kendi kalesine golü, Yasin Kol ve VAR'ın haklı ofsayt kararıyla iptal edilmesi, ikinci yarının daha gergin ve olaylı geçeceğinin sinyalini verdi. Gökhan'ın ani girişi ve ilk yaşadığı pozisyon hem kendinin hem de savunma hattının dengesini bozdu. Pasında Emmanuel Agbadou'nun hatasında mutlak golü önleyen Ersin Destanoğlu'nun yıldızlaşmaya başladığı anlardı. Sonuçtan bağımsız Kerem Aktürkoğlu'nun karşıya gol vuruşunu da çıkaran Ersin, bana göre derbinin tam anlamıyla yıldızı oldu. Ancak sonucu Ersin Destanoğlu'nun etkileyici kurtarışları değil, uzatmalarda orta hakem Yasin Kol ve VAR'ın penaltı kararı belirledi. Pozisyonda topa ilk temas ve vuran Agbadou… Topa müdahaleden önce temas-darbe var mı? Verdiler desem o an pozisyon dışarıda…

