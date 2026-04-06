Hakem kararıyla yenildi

Büyük derbilerin özel oyuncuları olur. Yıldızlaşırlar ve olağan akışı değiştirirler. Fenerbahçe'nin olası puan kaybında şampiyonlukta büyük yara alacağı, gerilimi yüksek bir derbide Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam anlamıyla gecenin yıldızıydı. Bir değil, iki değil, 3karşı karşıya 4 net gol pozisyonuçıkardı. Ancak uzatmalarda gelen hakem Yasin Kol'un verdiği ve VAR'da onaylanan penaltı kararıyla Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş adınailk yarı bizce istediği gibi gitti.Güçlü orta saha, 2 net gol pozisyonuve dengeli ataklar deplasmandaiyi bir başlangıç hikâyesiydi. İkinci yarının başında; travma geçiren Murillo'nun çıkması sonrası yerine giren Gökhan Sazdağı'nın defasın dengesini bozan uyumsuzluğu öne çıktı. Gökhan'ın aşırmaylakendi kalesine golü, Yasin Kolve VAR'ın haklı ofsayt kararıylaiptal edilmesi, ikinci yarının daha gergin ve olaylı geçeceğinin sinyalini verdi. Gökhan'ın ani girişi ve ilk yaşadığı pozisyon hem kendinin hem de savunma hattının dengesini bozdu. Pasında Emmanuel Agbadou'nun hatasında mutlak golü önleyen Ersin Destanoğlu'nun yıldızlaşmaya başladığı anlardı. Sonuçtan bağımsız Kerem Aktürkoğlu'nun karşıya gol vuruşunu da çıkaran Ersin, bana göre derbinin tam anlamıyla yıldızı oldu. Ancak sonucu Ersin Destanoğlu'nunetkileyici kurtarışlarıdeğil, uzatmalarda orta hakemYasin Kol ve VAR'ın penaltı kararıbelirledi. Pozisyonda topa ilktemas ve vuran Agbadou… Topamüdahaleden önce temas-darbevar mı? Verdiler desem o anpozisyon dışarıda…