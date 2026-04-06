Durma düşersin!

Şu derbiyi, Kosova ile oynadığımız finalin hakemi Michael Oliver yönetmiş olsa, son 50 yılın en iyi, en çata çat, en kapışmalı derbilerinden birini izleyebilirdik. İki takımın oyuncuları da komando kıvamında. Ligin en çok ikili mücadele kazanan oyuncuları bir araya gelmiş. Futbolun müsaade ettiği itme, çekme, rahatsız etme... Ne ararsan var... Yasin Kol biraz cesur olsa, tempodan korkmasa, olur olmaz düdük çalıp oyunu durdurmasa, bu derbi unutulmaz bir maça dönüşürdü. Kol'a rağmen yine de olabildiğince delikanlıca birçok kapışma izledik... İkinci yarıda film biraz değişti. Asllani'nin etkisiz oyunu, N'Didi'nin çok pas hatası yapması orta sahada Beşiktaş'ın tutunmasını zorlaştırdı. Cerny ve Olaitan kanatlarda kaybolurken Oh da bir kez olsun rahatlayıp oh diyemedi.



Hal böyle olunca Beşiktaş savunmasından çıkan toplar duvardan dönmüş gibi geri gelirken, Sergen Yalçın'ın Rashica'yı oyuna alması tam bir komediydi. Orta sahada sorun yaşıyorsan ve kulübede Salih Uçan varsa, onu alırsın. Rashica bugüne kadar ne yaptı ki bundan sonra yapsın? Fenerbahçe bu yarıda Kerem ve Cherif ile üç net pozisyon yakaladı. Ersin, üçünü de müthiş kurtardı. Oyunun son anlarında Yasin Kol ilginç bir penaltı verdi!.. İlginç, çünkü oyuncunun topa dokunduğunu görmeden kararı verdi; sonra da titreyerek VAR kararını bekledi. Karar tartışılır. Agbadou önce topa dokunuyor ama topu uzaklaştıramıyor. Dahası, topa vurduktan sonra Nene'nin düşmesine neden oluyor. Yani Nene devam etme şansını kaybediyor. Benim vicdanıma göre bu pozisyon penaltı. Koşarsan kazanırsın ya da en azından kaybetmezsin Beşiktaş ikinci yarıda durdu ve son saniyelerde vuruldu... Koşacaksın, durursan düşersin...