1 numaralı aday

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de Tedesco, 'mecburen' sistem değişikliği yapmak zorunda kaldı. Savunmayı 3'lü kurup ortaya Guenduzi, sağına Yiğit Efe soluna Mert Müldür'ü koydu. Elindeki tek stoper olan tecrübesiz Yiğit'i sağ kanatta kullanınca Nothingham Forest takımı orayı otobana çevirdi. Bu arada İngiliz ekibi ilk maçtan 6 farklı değişiklikle çıktı sahaya… Onlarda Premier Ligde kalmaya çalışıyor. Eksiklere karşın temsilcimiz ilk yarıda pozisyonları bulan taraftı. Kerem 1 gol attı ama 1 tane de yüzde yüzlük pozisyonu harcadı. Hele Cherif'in kaçırdığına ne demeli? Yani daha ilk yarıda skoru eşitleme şansımız vardı. Olmadı…

Papucun pahalı olduğunu gören Nothingam Forest teknik direktörü Pereira ikinci yarıya 4 oyuncu değişikliği yaparak başladı. Ben Tedesco gibi hocaların hastasıyım. O da sakatlık bahanelerine sığınıp hemen teslim olabilirdi. Ama pes etmedi, yeni bir plan yaptı. Aslında bu kadar eksiğe karşın başarılı olduğu söylenebilir. İngiltere'de deplasmanda dibine kadar mücadele ettiler. Vallahi helal olsun. Özellikle kaleci Tarık'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir maç çıkardı. Ederson'un sakatlığı süresince Fenerbahçe'nin kalesi güvende olacak. Ben bu elenmenin hayırlı olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu kadar eksikle hem Avrupa'yı hem de ligi götürebilmek pek mümkün görünmüyor. Şimdi bütün konsantrasyon Süper Lige verilecek. Rakip Galatasaray'ın en az iki Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynayacağını düşünürsek aslında bu büyük bir avantaj. Sarı- lacivertliler bugün itibarıyla şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır.