06 Nisan 2026 AHMET ÇAKAR













Fenerbahçe’yi yarışta tuttular Türk futbolu kirlidir, Türk hakemleri güvenilmez tetikçilerdir… Dün gece de öyle oldu. 90+9+'da tam maç biterken uydurma bir penaltıyla Fenerbahçe yarışta tutuldu. Böyle penaltı olmaz… Agbadou hamlesini yapıyor, topa dokunuyor hakem utanmadan penaltı veriyor. VAR'daki hakemin bu penaltıyı iptal ettirmemesinin yegane temeli kötü niyet olabilir. Amaç Fenerbahçe yarışta kalsın. Oysa ki maç boyunca Fenerbahçe 4-5 net pozisyon kaçırdı ama son dakikada hakemin ölümcül kararıyla ancak maçı kazanabildiler. Bu iş böyle gitmez. Gitmemeli… Şu pozisyona penaltı diyen biri varsa tüm hakemlik geçmişimi çöpe atmaya hazırım. Baktığımızda en az 4 yüzde yüz gol pozisyonunu çok kötü vuruşlarla gol yapamayan bir Fenerbahçe var. Tabi Ersin mi müthiş kurtardı, yoksa kötü mü vurdular bu tartışılır. Kerem'in kaçırdığı inanılır gibi değil. Cherif iki tane kaçırdı onlar da inanılır gibi değil. Maçın başında Dorgeles Nene kaçırdı, penaltıdan daha kolay bir pozisyondu. Bu kadar kaçırırsan şampiyon da olamazsın, belki de ikinci bile olamazsın. Üstelik N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi mükemmel oynadılar. Çok koştular, pozisyon ürettiler ama gol yok. Devre arası üç golcüsünü satıp, Sidiki Cherif'e 20 milyon Euro vermek müthiş bir futbol aklı olsa gerek. Sonuçta baktığımızda kötü oynayan, sürekli hata yapan Beşiktaş…. Çok koşan bir Fenerbahçe… Siz bu satırları okurken Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş taraftarı öfke içinde ben ise Türk hakemler-i ne artık kriminal gözle bakıyorum.