06 Nisan 2026 ZEKİ UZUNDURUKAN













Hız testi! Asensio ilk yarıda sakatlanıp çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin pas oyunu aksamaya başladı. Asensio, Fenerbahçe'nin hem oyun aklı hem de oyun organizatörüydü. O çıkınca yerine giren Fred, Fenerbahçe'nin hızlı geçiş hücumlarına ayak uyduramadı. İlk yarıda Fenerbahçe de Beşiktaş da çok top kaybetti. Öndeki oyuncuları top tutamadı. Oysa Galatasaray'ın yenildiği haftada Fenerbahçe hızlı bir maç başlangıcı ile tribün desteğini arkasına alması gerekirdi. Fenerbahçe maçın hemen başında Nene ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerin kaleyi bulan şutu 25'te Talisca'nın frikiği ile geldi. İyi bir vuruştu, Ersin muazzam bir kurtarış yaptı bu pozisyonda.



İlk yarıda Ederson, Orkun'un ve Oh'un şutlarında iki müthiş kurtarış yaptı. Cerny'nin karşı karşıya şutunda ise Oosterwolde topun önüne yatarak adeta golü önledi. Musaba, Rıdvan ile girdiği ikili mücadelelerin çoğunda topu kaybetti. Rıdvan'ı geçtiği pozisyonlarda ise kötü ortalar yaptı Musaba. Asensio'nun sakatlanması, Tedesco'nun bütün oyun planlarını bozdu. Derbinin ilk yarısında performası ile dikkat çeken oyuncu Oosterwolde idi.



Beşiktaş ikinci yarının başında Asllani ile gole çık yaklaştı, ancak topa vurmakta gecikince Fenerbahçe savunması araya girdi. Ardından Guendouzi'nin şutunu Ersin kornere çeldi. Kornerden gelen topu ikinci yarıda Murillo'nun yerine giren Gökhan kendi kalesine gönderdi. Ama bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Beşiktaş'ın savunmasındaki sigortası Agbadou öyle bir hata yaptı ki, top bir anda Cherif'in önünde kaldı. Ama Fenerbahçe'nin forveti bu net pozisyonda kaleyi göremedi. Maçın son bölümünde Beşiktaş, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı.



Ardından Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda topu Ersin'e teslim etti. Uzun yıllardır anların bu kadar kötü oynandığı bir derbi izlememiştim. Bu nasıl beceriksizlik veya şanssızlıktır! İki takım da maç boyunca çok geçiş yedi. Çünkü atak sonlandırma konusunda sınıfta kaldılar. Çok sayıda top kaybının olduğu, atakların sonlandırılamadığı bir derbi izledik. Kaleci Ersin'in kalesinde devleştiği bir maç oldu.



Bu arada ikinci yarıda giren Cengiz Ünder öyle kritik noktada iki top kaybı yaptı ki... Bu iki top kaybının birinde Kerem, diğerinde Cherif golle burun buruna geldi. Oh çok çalışkan bir forvet. Maç içinde çok faydalı işler de yapıyor. Ama dün şunu gördük ki, iki takımın da A Plus santrforlara ihtiyacı var. Tam maç berabere mi bitiyor derken, kader anı sonucu belirledi. 90+7'de Yasin Kol'dan penaltı kararı geldi. (Agbadou ve Nene'nin pozisyonunda.) VAR Odasında pozisyon incelendi. Penaltıya onay geldi. Ancak pozisyon dışarıda! Dışarıdaki bir pozisyona penaltı verildiğini de görmüş olduk! Kerem'in penaltı golüyle derbiyi kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımayı başardı. Uzun maratonda son düzlüğe girildi. Dünkü derbi bir hız testiydi Fenerbahçe için!