Böyle penaltı olmaz

Fenerbahçe, ilk defa 11 yabancı ile çıktığı oyuna coşkulu ve etkili ön alan baskısıyla girdi. Beşiktaş ise kontratak futbolu ile daha net pozisyonlar buldu. Her iki takımın kazanma isteği üst seviyede. Beşiktaş savunmadan satranç oynar gibi pas trafiği ile çıkarak hücum aksiyonları geliştirdi.



Asensio sakatlanıp yerine Fred girince Fenerbahçe, bir süre oyun akışında şaşkınlık yaşadı. Ancak çabuk toparlandı. Kanatlardan etkili oldu. Beşiktaş da travmadan dolayı zorunlu Murillo-Gökhan, Fenerbahçe'de ise oyunda çok silik etkisiz kalınca Talisca-Cheriff, Musaba-Kerem değişiklikleri geldi. Beşiktaş, Rashica ve Cengiz'i oyuna alarak dinamizm kattı, geçişlerle gol aradı ancak aynı şekilde geçişler ile kalesinde tehlikeler yaşadı. Kaleci Ersin kurtarışlarıyla gecenin yıldızıydı. Uzatmalarda hakemin hatalı yorumu ile gelen penaltı Fenerbahçe'yi ipten aldı.



Yasin Kol ataması son derece riskli hatta hatalı olmasına rağmen, takımların hakem için olumlu bakış ve demeçleri oyunun gerginlik eşiğini düşürdü, güven ve sakinlik getirdi. Bu ılımlı atmosfer hakemin işini kolaylaştırdı. İlk yarıyı 15 faul; 1 sarı kart... Kaleci Ersin'e gösterdiği kartı kişiliği ile önleyebilirdi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi asisti yapan Guendouzi, ofsayt; iptal doğru. VAR'ı dikkatinden dolayı kutlarım. 68'de Beşiktaş penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Oyunu bozan eylemleri sonrası nihayet Rıdvan'a ve Oosterwolde'ye doğru sarılar çıktı. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı hatalı. Agbadou topla oynuyor sonrası takılma. Yazık, böyle penaltı olmaz. Maçın sonucunu Yasin Kol belirledi.