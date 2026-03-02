Böyle şampiyon olunmaz!

Hafta başından bu yana bütün yayınlarımda Antalyaspor maçından korktuğumu söylüyorum. Takımda zaten sakatlık bitmiyor bir de üzerine Tedesco hastalandı. Maç başladı, Semedo da sakatlanıverdi.

Fenerbahçe'nin üzerinden kara bulutlar eksik olmuyor. Antalya ekibi kendisini düşme potasından kurtarmaya çalışıyor. Sami Uğurlu karşılaşmaya taktik olarak iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu olarak sadece Asensio, Cherif ve Kerem'i oynatması Antalyaspor'un ekmeğine yağ sürdü. Önlem alacakları, tehlike oluşturacak bir oyun olmayınca kaybedecek bir şeyi olmayan Antalyaspor ön tarafta oynamaya başladı. Buldukları pozisyonlar da iyi değerlendirdiklerini söylemek gerek. Biliyorsunuz genç oyunculara her zaman destek olmaya çalışıyorum. Ancak mecburen kadroya dahil edilen ve 22 yaşına gelmiş Yiğit Efe'den bir şey olmayacağını anladım.

Kardeşim biraz olsun kendini geliştir yahu! Bu performansla ancak alt liglerde oynayabilir.

Avrupa yorgunluğunu, sakatlıkların fazla olduğunu kabul ediyorum. Ama düşme potasındaki Antalyaspor karşısında bu kadar hiçbir şeyi haketmeyen futbolu kabul edemiyorum. Böyle nasıl şampiyon olacaksın?

Guendoizi kim transfer ettiyse vallahi helal olsun. Her maçta hem savunmayı toparlıyor hem de geçiş paslarıyla takımını hücuma çıkarıyor.

İkinci yarı eforlu oynayan Antalyaspor'un yorulmasıyla sarılacivertliler arka arkaya 2 gol buldu.

Asensio biraz hareketlendiğinde çok fark oluşturuyor. Markajdan kurtunca anında skoru değiştirebiliyor.

9. beraberlik oldu. Şampiyon olmak isteyen takım 9 kez berabere kalamaz. Kalırsa şampiyon olamaz