REFERANSI GÜÇLÜ



2029'a kadar Ukrayna temsilcisiyle sözleşmesi olan Sambacı, Şubat 2025'te Fluminense'den gelmişti. ESPN bildirdiği haberde, Arda Turan'ın çok beğendiği golcü oyuncuyu Galatasaray'ın istediği bildirildi. Hem gelecek vaat eden bir isim olması hem de Arda Turan'ın güçlü referansının sarı-kırmızılılar için belirleyici olduğu kaydedildi.