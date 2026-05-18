Galatasaray transferde Arda Turan'ın genç yeteneğini istiyor!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı genç yeteniği gündemine aldı. Ukrayna ekibiyle dikkat çeken 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa kulüplerinin de takibinde bulunuyor. İşte tüm detaylar...
Yayın Tarihi: 18.05.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 08:50
Şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Aslan, bu doğrultuda Shakhtar Donetsk'in 20 yaşındaki hücum oyuncusu Kaua Elias'ı gözüne kestirdi.
KULÜPLERİ PEŞİNE TAKTI
Bu sezon Arda Turan yönetiminde Ukrayna ekibiyle şampiyonluk yaşayan ve başarılı bir grafik çizen Brezilyalı futbolcu, Avrupa'da dikkatleri üzerine topladı, kulüpleri peşine taktı.
REFERANSI GÜÇLÜ
2029'a kadar Ukrayna temsilcisiyle sözleşmesi olan Sambacı, Şubat 2025'te Fluminense'den gelmişti. ESPN bildirdiği haberde, Arda Turan'ın çok beğendiği golcü oyuncuyu Galatasaray'ın istediği bildirildi. Hem gelecek vaat eden bir isim olması hem de Arda Turan'ın güçlü referansının sarı-kırmızılılar için belirleyici olduğu kaydedildi.
Kariyerinde çıkışını Brezilya'da Fluminense ile yapan Kaua Elias, esas patlamayı Arda Turan ile yaptı. Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon etkili bir görüntü çizip şampiyonluk kazanan Elias, Avrupa'da adından söz ettirdi. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün gündemine girdi.
HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ
Kaua Elias, hücum hattında çok yönlü futboluyla dikkat çekiyor. Kanat forvet ve direkt forvet olarak hücumda ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, Arda Turan yönetiminde gelişimini sürdürdü. Zaman zaman forvet arkasına da kayan genç yıldız, performansıyla dikkat çekiyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Kaua Elias, 12 gol, 8 asistle bu sezon Shakhtar'ın kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2029 yılına kadar devam eden Brezilyalı genç yeteneğin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.