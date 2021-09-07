07 Eylül 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! Başakşehir Stefano Okaka ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı
Spor yorumcusu Salim Manav, Sabah Sporu programında flaş bir transfer gelişmesini paylaştı. Manav, adı Süper Lig devleriyle anılan Stefano Okaka'nın Başakşehir ile anlaştığını açıkladı. İstanbul ekibi, İtalyan futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
07.09.2021
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