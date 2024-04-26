Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında 20:00'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Öte yandan Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan duyuruya göre, Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR koltuğunda Andre Narciso oturacak. Narciso geçtiğimiz haftalarda oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe müsabakasının da VAR hakemiydi.