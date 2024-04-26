FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den talip çıktı! Yapılan teklif...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için Galatasaray ile rekabet ediyor. Sarı-lacivertli ekip aynı zamanda Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Başarılı bir sezon geçiren Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yüksek performanslı oyuncularından olan Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.04.2024- 06:40