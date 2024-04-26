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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den talip çıktı! Yapılan teklif... Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için Galatasaray ile rekabet ediyor. Sarı-lacivertli ekip aynı zamanda Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Başarılı bir sezon geçiren Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yüksek performanslı oyuncularından olan Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2024- 06:40









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Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok sayıda oyuncusunu yüksek bedellere satabileceği konuşulan sarı-lacivertliler'e Bright Osayi Samuel için teklif geldi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR Sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Nijeryalı sağ beke Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öğrenildi. Takvim'den alınan bilgilere göre; İngiliz ekibi bonuslarla beraber 12 milyon Euro'luk teklif yaptı.