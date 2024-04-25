Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar kritik mücadeleden galip gelerek ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını açmak istiyor. Tecrübeli teknik direktör Okan Buruk zorlu karşılaşmayı kazanmak ve Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcı Adana Demirspor maçı öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.