Fenerbahçe'de iç savaş! Dzeko ve Tadic'ten İsmail Kartal'a baskı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip zorlu mücadelede yaşadığı puan kaybı ile şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı- lacivertlilerin yıldız isimleri Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun İsmail Kartal'a kadro konusunda baskı uyguladığı iddia edildi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2024- 10:56