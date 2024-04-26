Trabzonspor'da iç saha endişesi yaşanıyor!

Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son iki maçı kazanamayan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada deplasmandan daha az puan topladı.

Trendyol Süper Lig'de, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon iç sahada, deplasmandan daha az puan topladı. Evinde oynadığı son iki maçta Fenerbahçe'ye 3-2 ve Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında iç saha istatistiklerini toparlamayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 19 puan topladı.

Bordo-mavililer, tecrübeli teknik adam yönetiminde 13 dış saha maçında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, topladığı 24 puanla, evinde oynadığı müsabakalardan 5 puan daha fazla hanesine yazdırdı.

İÇ SAHA SIRALAMASINDA 9. SIRADA

Trabzonspor, Nenad Bjelica döneminde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet elde ederek 12 puan toplamıştı. İç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda 9 puan toplarken, dış sahada ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 3 puan toplamıştı. Hırvat teknik adam döneminde Karadeniz ekibi iç sahada hanesine daha çok puan yazdırmıştı.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puanla 9. sırada yer aldı. Dış sahada ise 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 27 puan topladı ve 3. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK'YA YENİLMİYOR

Trabzonspor, rakibi Gaziantep FK ile oynadığı maçlarda yenilmedi. İki takım arasında ligde oynanan 9 maçta bordo-mavililer sahadan 6 kez galip ayrılırken, 3 maçta ise beraberlikle ayrıldı.