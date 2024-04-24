İsviçre Süper Ligi'nde taraftarlardan dikkat çeken destek! Zürih-St. Gallen maçında kar temizlediler
İsviçre Süper Ligi'nde Zürih ile St. Gallen kozlarını paylaştı. Mücadele yoğun kar yağışı altında oynandı. Taraftarlar ise sahaya inerek karları temizledi. İşte o görüntüler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
İsviçre Süper Ligi'nde taraftarlar kar temizledi! 24 Nisan 2024 | 12:00
00:09
Medellin - Atletico Nacional maçında korku dolu anlar! 23 Nisan 2024 | 12:00
00:22
Arda Güler'in halay keyfi 22 Nisan 2024 | 12:00
00:25
Suudi Arabistan'da futbolcuya kırbaçla vuruldu 12 Nisan 2024 | 12:00
01:13
"Şampiyonlukta en büyük pay Arda Turan'a ait!" 08 Nisan 2024 | 12:00
01:36
Arda Turan: Süper Lig'e meydan okuyacak gücümüz var! 08 Nisan 2024 | 12:00
03:16
"Verilen cezalar kaldırılabilir" 03 Nisan 2024 | 12:00
04:04
Basketbolla yeniden hayata tutundu! 01 Nisan 2024 | 12:00