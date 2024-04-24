Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz paylaşımı...
Eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın cansız bedeni, Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından bulundu. Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı. | Trabzonspor haberleri
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