Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı geliyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde stoper hattındaki oyuncularına yüksek teklifler bekleyen sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer listesini belirledi. Cimbom, ayrılık ihtimaline karşı çalışmalara başladı. Yönetim, Manchester United'ın yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2024- 09:59