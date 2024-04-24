Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Manchester United'ın yıldızı geliyor
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde stoper hattındaki oyuncularına yüksek teklifler bekleyen sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer listesini belirledi. Cimbom, ayrılık ihtimaline karşı çalışmalara başladı. Yönetim, Manchester United'ın yıldız ismi için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.04.2024- 09:59