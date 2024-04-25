Adım adım tarihindeki 24. lig şampiyonluğuna ilereyen Galatasaray yeni sezonun planlamasını da çok dikkatli bir şekilde yapıyor. Savunmanın iki önemli ismi Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için ciddi teklifler almaya başlayan Sarı-Kırmızılılar stoper arayışlarına başlamıştı.