Adım adım tarihindeki 24. lig şampiyonluğuna ilereyen Galatasaray yeni sezonun planlamasını da çok dikkatli bir şekilde yapıyor. Savunmanın iki önemli ismi Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için ciddi teklifler almaya başlayan Sarı-Kırmızılılar stoper arayışlarına başlamıştı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Nijeryalı stoper! Nelsson ile Davinson'un yerine gelecek
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında devam eden Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Genç ve potansiyelli isimlere yönelen yönetim Sparta Prag formasını giyen Martin Vitik'i listesine eklemişti.
PIYASA DEĞERI 4 MILYON EURO
Takvim'de yer alan bilgilere göre; Galatasaray, bir başka Çekya ekibi Slavia Prag'ta forma giyen Igoh Ogbu için de girişimlere başladı.