Türkiye ile Azerbaycan 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kadın Milli Takımımız, Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 15.00'te başladı.
TÜRKİYE AZERBAYCAN 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Sporseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
KADIN MİLLİ TAKIMIMIZIN TURNUVADA ALDIĞI SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:
Maç: Türkiye 3-0 Afganistan
Maç: Türkiye 3-0 İran
Maç: Türkiye 3-0 Azerbaycan
Maç: Türkiye 3-0 Tacikistan