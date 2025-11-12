Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun takımın başına gelişinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin talipleri artıyor. Son dönemde forma giydiği zamanlarda da tribünlerden tepki alan Szymanski'nin takımdan ayrılma ihtimali yükselmişti.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı habere göre, Bundesliga'dan 3 ekibin 26 yaşındaki orta sahanın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Uygun şartlar oluşması halinde Fenerbahçe yönetiminin de Polonyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verebileceği belirtildi.
🎙️ @ErdemAkbs: Almanya'dan üç kulüp, Sebastian Szymanski'nin durumunu yakından takip ediyor. Uygun şartların oluşması halinde Fenerbahçe, Szymanski ile devre arasında yollarını ayıracaktır. pic.twitter.com/zi3fikHLS5— A Spor (@aspor) November 12, 2025
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 20 maça Szymanski, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro'luk değeri bulunan Polonyalının mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.