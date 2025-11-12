TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye Lewandowski şoku: Milan devreye girdi!
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Lewandowski için girişimlere başlamıştı. Ancak Milan'ın devreye girmesi planları bozdu. İtalyan ekibinin danışmanı Zlatan Ibrahimovic'in bu transferde bizzat devrede olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği son 2 haftayı kayıpsız geçerek zirveyle olan puan farkını 1'e indirdi.
Milli aradan sonra oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen Kanarya'da transfer çalışmaları da başladı.
Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde yapacağı eklemelerle sezonu şampiyonlukla bitirmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde öncelik forvet transferine verildi.
Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile yola devam etmeyi planlamayan Kanarya'da performansıyla beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri'ye de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
Jhon Duran'ın yanında takviye yapmak isteyen yönetim, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine almıştı.
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldıza 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürülmüştü.
Tecrübeli forvet için nabız yoklayan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
MILAN'DAN LEWANDOWSKI HAMLESİ
Sky Sport'ta yer alan habere göre; Serie A devi Milan, Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde emekliliği de düşünen Lewandowski'nin futbolu bırakmadan önce Serie A'da oynamayı göz ardı etmeyeceği belirtildi.
Milan Sportif Direktörü Igli Tare'nin önümüzdeki haftalarda golcü oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya gelerek maaş görüşmesinde bulunacağı aktarıldı.
IBRAHIMOVIC DE DEVREDE
Öte yandan Milan'da Danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in de Robert Lewandowski transferi için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.
Ibrahimovic'in, Lewandowski'nin kulübün değerlerini mükemmel bir şekilde yansıttığına ve tıpkı son yıllardaki kendi rolü gibi, genç Milan oyuncuları için de bir rol model olabileceğine inandığı belirtildi.
Henüz taraflar arasında anlaşma sağlanmasa da deneyimli santrforun Milan'daki projeyi beğendiğinin altı çizildi.