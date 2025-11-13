İrlanda-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 5. hafta maçında gözler Dublin’e çevriliyor. Futbol tutkunlarını nefes kesen bir mücadele bekliyor. İrlanda, güçlü rakibi Portekiz’i konuk etmeye hazırlanıyor. Roberto Martinez yönetiminde yoluna firesiz devam eden Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun da önderliğinde galibiyet serisini sürdürerek puanını 13’e yükseltmeyi hedefliyor. Ev sahibi İrlanda ise taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak ve güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç elde etmek için mücadele edecek. Peki, İrlanda-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merakla beklenen mücadelenin tüm detayları…