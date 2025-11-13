Trabzonspor’un Mady Camara için devre arası hamlesi netleşiyor. PAOK’ta forma giyen Gineli orta saha için yapılan girişimlerin detayları Yunan basını tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

Sabah'ın Yunan gazeteci George Tsarouchas'ın haberinden aktardığı bilgilere göre Trabzonspor, PAOK forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mady Camara için yakın takip başlattı. Bordo-mavililerin sezon içi performansını güçlendirme hedefi doğrultusunda Camara ismi ön plana çıktı. Karadeniz ekibinin devre arası için detaylı bir transfer planı hazırladığı belirtiliyor.

Haber kaynaklarında, Trabzonspor'un Gineli oyuncu adına resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. Teknik ekibin orta saha dinamizmini artırmak için Camara'yı uygun profil olarak gördüğü aktarılıyor. Trabzonspor'un, transfer döneminde oyuncunun şartlarını ve kulübün talep edeceği rakamı yakından takip edeceği kaydedildi. Oyuncuyla aynı zamanda bir diğer Karadeniz ekibi Samsunspor da ilgileniyor.

Transfermarkt verilerine göre 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu, 2024/2025 sezonunda PAOK'a transfer olmuştu. 2022/2023 sezonunda iste İtalyan devi Roma, oyuncunun bonservisine 11 milyon Euro ödeyerek Olympiakos'tan kadrosuna katmıştı.