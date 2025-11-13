Galatasaray’da Afrika Kupası krizi: Okan Buruk takvimle yarışıyor
Galatasaray'da Afrika Kupası nedeniyle dört oyuncunun aynı anda takımdan uzak kalacak olması, yoğun fikstür öncesi büyük bir soruna dönüştü. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda alternatifleri daralırken, kritik maçlar öncesi belirsizlik dikkat çekiyor. İşte detaylar...
TFF'nin Süper Kupa yarı final tarihlerini 5-6 Ocak, final karşılaşmasını ise 10 Ocak olarak duyurması Galatasaray cephesinde tedirginliğe neden oldu.
Açıklanan takvimin Afrika Kupası ile çakışması teknik heyeti düşündürürken, sarı-kırmızılıların kadro planlaması önemli ölçüde etkilenebilir. Yönetim ve teknik ekip, oyuncu eksikliğinin yaratacağı tabloyu şimdiden değerlendirmeye başladı.
Sarı-kırmızılı takımın 4 oyuncusu Victor Osimhen (Nijerya), Wilfried Singo (Fildişi), Mario Lemina (Gabon), ve Ismael Jakobs'un (Senegal) milli formayı giymesi bekleniyor.
Afrika Kupası 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla son bulacak. Bu tarihe kadar Galatasaray ligde 2, Süper Kupa'da ise 1 veya 2 maça çıkacak. Bu oyuncular söz konusu maçlarda forma giyemeyecek.
18 Ocak'taki finalden sadece 3 gün sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kritik Atletico Madrid maçı var. Takvim'in derlediği habere göre Osimhen'in milli takıma gidecek olması ve Icardi'nin formsuzluğu Okan Buruk'u düşündürüyor.
İsmi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı'nın ceza alması halinde ise takımda sol bek de kalmamış olacak. Okan Buruk'un bu duruma nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ise sezonun en formda isimleri arasında yer alıyor. Bu sezon 12 maçta 9 gol kaydeden Nijeryalı forvet, takımın hücum yükünü omuzlamış durumda.