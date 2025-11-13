Galatasaray’da Afrika Kupası krizi: Okan Buruk takvimle yarışıyor

Galatasaray'da Afrika Kupası nedeniyle dört oyuncunun aynı anda takımdan uzak kalacak olması, yoğun fikstür öncesi büyük bir soruna dönüştü. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda alternatifleri daralırken, kritik maçlar öncesi belirsizlik dikkat çekiyor. İşte detaylar...