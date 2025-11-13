2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun 5. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Ermenistan, taraftarı önünde Macaristan’ı konuk edecek. Turnuvada beklentilerin gerisinde kalan Ermenistan, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grubun son sırasında yer alıyor. Şu ana kadar 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunan Macaristan, bu önemli maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, “Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Ermenistan-Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 5. haftasında heyecan, Ermenistan ile Macaristan arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada şu ana kadar istediği performansı sergileyemeyen Ermenistan, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grubun son sırasında yer alıyor. Öte yandan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunan Macaristan, deplasmanda alacağı galibiyetle zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. Futbol tutkunları ise büyük bir heyecanla "Ermenistan-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

ERMENİSTAN-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 5. haftasında oynanacak Ermenistan-Macaristan maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

ERMENİSTAN-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak Ermenistan-Macaristan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERMENİSTAN-MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ermenistan: Avagyan; Piloyan, Mkrtchyan, S. Muradyan; Hovhannisyan, K. Muradyan, Spertsyan, Tiknizyan; Serobyan, Ranos, Shaghoyan

Macaristan: B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga, Sallai