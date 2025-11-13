Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın final müsabakasında Azerbaycan ile karşılaştı.
Millerimiz mücadeleden setlerde 3-0'lık sonuçla galibiyetle ayrılarak, altın madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki 2. altın madalyasını kazandı.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. Set: 25-14
2. Set: 25-10
3. Set: 25-18
🇹🇷Filenin Sultanları altın madalyalarını boyunlarına taktı. 🥇 pic.twitter.com/HETOphOolS— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 13, 2025