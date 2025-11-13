Veliaht 10. Bölüm TEK PARÇA izle! Veliaht yeni bölüm nasıl izlenir?

Yeni bölümü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için Veliaht 10. bölüm tek parça full izle seçeneği Show TV’nin resmi sitesinde ve dijital yayın platformlarında yayınlandı. Bölümde yaşanan büyük yüzleşmeler ve sürpriz gelişmeler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:34

Timur, Vezir ile büyük bir yüzleşme yaşar ve hem kendisini hem Reyhan'ı korumaya çalışır. Gülşah abisinin yaşadığını öğrenmesiyle gerçek ve yalan arasında savrulurken Timur'un kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın yeni bölüm izleme linki merak ediliyor. Veliaht nasıl ve nereden izlenir? sorusunun cevabı araştırılıyor. Dram, aşk ve entrikanın harmanlandığı yeni bölüm, ekran başında olan izleyicilere unutulmaz anlar sunacak.

VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Timur, Vezir ile büyük bir yüzleşme yaşar ve hem kendisini hem Reyhan'ı korumaya çalışır. Gülşah abisinin yaşadığını öğrenmesiyle gerçek ve yalan arasında savrulurken Timur'un kimliğinin açığa çıkması an meselesidir.

👉 Yahya ve Hemşinli Davut, Zülfikar'ın güvenli yollarına bir operasyon yapma planı yapar. Gönül'ün doğum günü kardeşler arasında kutlanırken Derya, hiç bilmediği, annesinin büyük sırrıyla karşı karşıya kalır.

👉 Reyhan Doğa'nın açık cezaevine geçişinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken Timur'u Esenler'de büyük bir sürpriz beklemektedir.

VELİAHT KONUSU NEDİR?

Dizi, Esenler Otogarı'nı kontrol eden bir aile liderinin kendisine bir veliaht bulma çabasına girişmesiyle gelişen olayları konu edinmektedir.

