Dünya devi, Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için devrede! İlk temas kuruldu
İspanyol basınına göre Barcelona, Galatasaray'ın süper golcüsü Victor Osimhen için ilk teması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların 75 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, Katalan devinin öncelikli hedefi haline geldi. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken ve çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayarak adından söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi Victor Osimhen olmuştu.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılılarda etkileyici bir performans sergileyen 26 yaşındaki santrfor, Avrupa devleri ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da kalmıştı.
Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün bonservisi için Napoli ile 75 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Bu sezon da Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Osimhen, gündem olmaya devam ediyor.
Hala birçok Avrupa devinin takip ettiği golcü futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BARCELONA'DAN OSIMHEN'E KANCA
İspanyol basını, Barcelona'nın önümüzdeki yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı.
Fichajes kaynaklı haberde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Osimhen'i transfer etmeyi düşündüğü isimler arasında yer aldığı aktarıldı.
La Liga devinin Robert Lewandowski'nin yerine forvet arayışı içinde olduğu ve bu doğrultuda Nijeryalı santrforu listesine aldığı belirtildi.
Deco ve sportif yönetimin, Victor Osimhen'in profilinin, potansiyelinin ve maliyetinin Barcelona için uygun olduğuna ve takımda fark yaratan bir golcüye olan ihtiyacı karşılayacağına inandığı kaydedildi.
26 yaşındaki forvetin fiziksel gücü, hızı ve gol atma içgüdüsü nedeniyle Barcelona'nın ilgisini çektiği ve Katalan ekibinin orta ve uzun vadeli projesinde bu özellikleri aradığının altı çizildi.
Barcelona cephesinin, golcü futbolcunun henüz tam potansiyeline ulaşamadığını düşündüğü ve bu sebeple bu transferin stratejik bir yatırım olarak görüldüğü aktarıldı.
İspanyol ekibinin Victor Osimhen'in sadece gol katkısı yapmadığını, aynı zamanda karakter ve yoğunluk gibi büyük bir projeye liderlik eden bir forvet için olmazsa olmaz niteliklere de sahip olduğunu düşündüğü belirtildi.
Sportif Direktör Deco'nun, Nijeryalı süper yıldızın "lider zihniyetine" sahip olduğunu ve bunun Barcelona'nın hem saha içinde hem de saha dışında fark yaratabilecek oyunculara sahip olma felsefesiyle örtüştüğünü belirttiği yazıldı.
Osimhen'in büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncuyu temsil ettiği ve bu da onu Haaland veya Julian Alvarez'den daha uygun bir seçenek haline getirdiği vurgulandı.
İLK TEMAS KURULDU
Sportif yönetimin, mali sınırları aşmadan ve müzakerelerin tamamlanabileceğine inanarak ön temasları başlattığı kaydedildi.
Barcelona'nın, Victor Osimhen'i transfer etmenin sadece santrfor arayışlarını çözmekle kalmayacağına, aynı zamanda projeye yeni ve rekabetçi bir hava katacağına inandığının altı çizildi.
Lewandowski'nin deneyimiyle Osimhen'in, hücumda liderliği üstlenebileceği ve gol, karakter ve potansiyeli bir araya getirerek Barcelona'nın yeni döneminin sembolü olabileceği aktarıldı.
Bu hamlenin, kulübün hücumda rekabet gücünü yeniden kazanması ve Avrupa hedeflerini koruması için stratejik, tutarlı ve gerekli görüldüğü belirtildi.