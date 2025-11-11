6. İslami Dayanışma Oyunları'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımı 5. maçında ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini 25-16, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 4. galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla finale yükselen Ay-yıldızlılar, 13 Kasım Perşembe günü altın madalya mücadelesi verecek.
