Türkiye-İran voleybol maçı CANLI izle!

Milli takımımız, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla finale yükseldi. Rakip İran ise tecrübeli kadrosu ve güçlü oyun planıyla sahaya çıkacak. Türkiye-İran maçı, voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor ve taraftarlar heyecanla finali bekliyor. Peki, Erkek Milli Takım 6. İslami Dayanışma Oyunları Türkiye-İran maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye İran 6. İslami Dayanışma final maçı izle! Erkek Milli Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde İran ile karşılaşacak. 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak maç, altın madalya için kritik öneme sahip. Türkiye-İran maçı, voleybolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Milli takımımız, turnuvada gösterdiği üstün performansla finale yükseldi. Rakip İran, güçlü kadrosu ve deneyimi ile sahada olacak. Maçın canlı izleme linki ve yayın kanalları, turnuva organizasyonu ve federasyonun resmi duyuruları üzerinden paylaşılacak. Taraftarlar, Türkiye'nin altın madalya yolculuğunu canlı olarak takip ederek milli takımı destekleyebilecek. Bu final, yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda milli heyecan ve gururun simgesi olacak. Peki, Türkiye - İran final maçı ne zaman, saat kaçta? 6. İslami Dayanışma Oyunları final maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte detaylar!

TÜRKİYE - İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erkek Milli Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde İran ile karşılaşacak. 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak maç, altın madalya için kritik öneme sahip oluyor.

MİLLİ ERKEK TAKIMI TÜRKİYE İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca maç, TRT Spor Yıldız'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Erkek Milli Takımımız, finale yükseldi. Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet 12 puana ikinci sırada yer alan Millilerimiz, finalde 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da İran ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Erkek Milli Takımımızın turnuvada aldığı sonuçlar şu şekilde:

1.Maç: Türkiye 3-1 Katar

2.Maç: İran 3-1 Türkiye

3.Maç: Türkiye 3-0 Çad

4.Maç: Bahreyn 0-3 Türkiye

5.Maç: Türkiye 3-0 Suudi Arabistan