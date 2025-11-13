Andorra-Arnavutluk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu’nun 7. haftasında grubun son sırasındaki Andorra, sahasında güçlü rakibi Arnavutluk’u konuk edecek. Ev sahibi ekip, şu ana kadar yalnızca 1 puan toplayabildi ve bu karşılaşmada taraftarı önünde sürpriz bir galibiyete imza atarak moral bulmayı hedefliyor. Arnavutluk cephesinde ise hedef net: 3 puan. Grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Dünya Kupası yolunda kritik bir dönemece girerken hata yapma lüksüne sahip değil. Peki, Andorra-Arnavutluk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?