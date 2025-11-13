Moldova-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nun 7. haftasında gözler Moldova-İtalya mücadelesine çevriliyor. Sahasında oynayacak olan Moldova, güçlü rakibini durdurarak sürpriz bir galibiyet peşinde olacak. Gennaro Gattuso önderliğindeki İtalya ise zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Deplasmanda oynayacak olan İtalyanlar, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor ve Moldova karşısında hata yapmadan puanını 18’e yükseltmeyi amaçlıyor. Peki, Moldova-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşmanın tüm ayrıntıları…