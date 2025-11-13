Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı...

Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı... Galatasaray, son yıllarda yaptığı yüksek profilli transferler sonrası Avrupa'da dikkat çeken bir kulüp haline gelirken, yeni rota olarak Ademola Lookman'ı belirledi. Galatasaray'ın Ademola Lookman için devreye girmesi, Ocak ayı öncesi transfer gündemini hareketlendirdi. Atalanta'daki teknik değişiklik ve Osimhen bağlantısı dikkat çekiyor. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri









Son yıllarda dünyaca ünlü yıldızların transferleriyle Avrupa'da ses getiren G.Saray, yeni bir ismin daha peşine düştü. Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Atalanta'dan sol kanat Ademola Lookman'ın adının sarı-kırmızılı kulüp ile anılması heyecanı artırdı. Taraftarlar sosyal medyada Nijeryalı futbolcu için özel paylaşımlar yapmaya başladı. Lookman'ın hoca değişimine rağmen Atalanta'dan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

28 yaşındaki Lookman konusunda en büyük referans kaynağı ise Victor Osimhen oldu. Cimbom'un Osimhen transferindeki başarısı kadar iki yıldızın Nijeryalı olması umutları artırdı. Osimhen ile Lookman'ın Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş olmalarının transfer ihtimalini yükselttiği bildirildi. Osimhen'in Galatasaray'daki başarısı ve son yıllarda takıma katılan dünyaca ünlü yıldızların Lookman'ı ikna edebileceği savunuldu. Ocak ayında önemli gelişmelerin yaşanacağı bildirildi.