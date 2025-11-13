Norveç-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nun 7. haftasında futbol tutkunlarını nefes kesen bir mücadele bekliyor. Norveç, evinde Estonya’yı konuk edecek. Yıldız golcü Erling Haaland’ın öncülüğünde sahaya çıkacak olan Norveç, taraftarı önünde kazanarak puanını 21’e yükseltmeyi ve zirvedeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Konuk ekip Estonya ise 4 puanla 4. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana moralli gelen mavi-beyazlılar, güçlü rakibine karşı sürpriz bir galibiyet alarak Dünya Kupası umutlarını taze tutmanın peşinde. Peki, Norveç-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?